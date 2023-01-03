«В лечении заболеваний Лукашенко почти ничего не работает» 8 3.01.2023, 9:57

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Белорусские медики рассказали о состоянии здоровья диктатора.

После видео спуска Лукашенко с трапа самолета пропагандисты решили, что в новогоднем ролике нужно создать «более здоровый» образ диктатора. Однако даже на постановочных кадрах видно, что каждый шаг Лукашенко дается с трудом.

Двое специалистов профессиональным взглядом оценили «парадную походку» Лукашенко и рассказали телеграм-каналу БГМ, какими заболеваниями может страдать самозванец.

«Нужно иметь в виду, что по видео никакого точного диагноза не поставишь. Но тут очевидно: шалит тазобеденный сустав и колено», — сказала спортивный реабилитолог на условиях анонимности.

Еще один специалист, который уже много лет занимается проблемами опорно-двигательного аппарата, сходится во мнении с первым экспертом.

«При проблемах с сосудами болевой синдром больший, при нем не совсем тянут ногу, скорее, хромают. Нормально в таком возрасте и с таким весом иметь вопросы с тазобедренными суставами, с подвздошно-крестцовыми, с коленными, а также иметь кучу межпозвоночных грыж», — отметил врач после просмотра видео.

Напомним диктатору сейчас 68 лет, его рост составляет более 182 см.

На вопрос, почему при имеющихся ресурсах и доступу к медицине высочайшего уровня, Лукашенко вынужден ходить, испытывая боль, специалист ответил, что в этих вопросах медицина практически бессильна что-то улучшить.

«Поверьте, в лечении этих заболеваний ничего не работает почти. Бедро можно под оперативную замену, но это влечет длинную и тяжелую реабилитацию. Грыжи можно удалять только при больших вопросах, иначе можно хуже сделать. Самое главное во всех артрозах, чтобы их не допускать, это держать вес правильный и спорт тоже адекватный», — отметил медик.

Таким образом, болевые ощущения доставляют пациенту очень сильные мучения.

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