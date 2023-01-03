Взрывы возле Севастополя, Бельбека и мыса Фиолент: в Крыму атаковали ключевые объекты армии РФ 3.01.2023, 10:06

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ПВО оккупантов охотилось за «неизвестным летающим объектом».

Вечером 2 января жители оккупированного Крыма услышали громкие взрывы, которые раздавались над Симферополем и Севастополем, сообщал сайт Charter97.org.

Позже более подробная информация появилась в ряде местных пабликов.

Первые сообщения о взрывах появились в сети около 20:45. При этом автор сообщения утверждал, что они звучали рядом с селом Северным.

Через 5 минут в сети опубликовали фотографию, на которой заметно дымный след от работы ПВО.

Одна из озвученных версий – над полуостровом летал беспилотник неизвестного происхождения, по которому пыталось попасть российская зенитная установка. Сообщают, что устройство летало над морем и его якобы сбили.

Между тем, в соседнем Симферополе также сообщали о громких взрывах. Сообщение об этом событии опубликовали около 20:48 – то есть почти одновременно с сообщением из Севастополя. Отмечалось, что взрывов было 5.

Позже - в 22:55 - оккупационные власти сообщили о срабатывании российского ПВО. Утверждают, что попали по беспилотнику неизвестного происхождения.

Отметим, на карте Крыма есть минимум два села под названием Северное: одно - на западном побережье полуострова, другое - в глубине территории в 70 км от Симферополя и в 90 км от Севастополя. Нет возможности четко указать, о каком именно населенном пункте идет речь.

Расстояние от побережья Крыма до ближайшего возможного места расположения ВСУ – около 112 км (от, условно, Херсона).

Тем временем в Telegram-канале «Николаевского Ванька» автор намекнул, что громко было минимум в двух точках Крыма: в районе аэропорта в Бельбеке и на мысе Фиолент.

Расстояние от авиабазы РФ «Бельбек» до Херсона – около 234 км, от мыса Фиолент до Херсона – около 250 км.

Развожаев, «губернатор» Севастополя, утверждает, что ПВО сбило два БПЛА.

Время срабатывания ПВО по якобы первому БПЛА – 21:43 мск, по второму – 22:27 мск – если верить записям, опубликованным в сети.

Тем временем «Николаевский Ваньок» уверяет, что продолжается атака на ключевые объекты оккупантов на Крымском полуострове.

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