Минобороны Беларуси: Мы отрабатываем войну с государствами НАТО 23 3.01.2023, 10:11

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Заявление сделал замкомандующего ВВС и войсками ПВО.

В Минобороны Беларуси считают «нецелесообразным» сотрудничество с НАТО. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе Анатолий Булавко.

По словам представителя Минобороны, Беларусь совместно с Россией отрабатываем сценарий войны с государствами НАТО.

«Если мы говорим на сегодня о каком-то сотрудничестве с НАТО, то, скажем так, номинально мы не вышли из тех договоренностей, которые были. Фактически, наверное, даже перспективы сотрудничества с этим блоком, целесообразности, наверное, нет. Почему? Потому что… Республика Беларусь, Российская Федерация — вероятный противник (НАТО — ред.). На «учениях» мы отрабатываем войну с этими государствами. Еще раз подчеркиваю, называя их реальными наименованиями», — подытожил Анатолий Булавко.

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