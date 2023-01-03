HIMARS прилетел: ВСУ уничтожили базу спецназа ГРУ на Херсонщине
- 3.01.2023, 10:21
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Ракетный удар последовал после того, как оккупанты начали выкладывать в соцсетях фото с отдыха.
В Херсонской области был атакован загородный комплекс Grand Prix, в котором размещались подразделения российских оккупантов.
Как сообщается в местных пабликах, была атакована база россиян у Олешек в поселке Саги.
Уточняется, что в этом месте было расположение оккупантов из 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ РФ.
«Результат в виде пакета HIMARS не заставил долго ждать», — говорится в комментарии.
Уточняется, что ракетный удар по базе ГРУ последовал после того, как оккупанты начали выкладывать в соцсетях фото с отдыха.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что ВСУ разгромили базу российских «мобиков» в Макеевке: по разным данным погибло около 600 военных РФ.