Склад с боеприпасами и пять тонн топлива: украинские партизаны раскрыли новые детали ликвидации «мобиков» в Макеевке 1 3.01.2023, 10:33

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Такие места просто так не взрываются.

Украинские партизаны и подпольщики рассказали, что же на самом деле произошло в ночь на 1 января 2023 года в Макеевке в ПТУ №19, где базировались и праздновали Новый год мобилизованные из РФ.

В ту ночь, как сообщал сайт Charter97.org, украинская артиллерия смогла ликвидировать сотни российских мобилизованных.

Речь идет о 44-м полке, в котором большинство было призвано из Тольятти, информирует Telegram-канал «Народное сопротивление Украины».

Мобилизованные довольно долго проживали на территории ПТУ, а в подвале сделали склад боеприпасов. Рядом со зданием они также установили большую емкость с дизельным топливом. Они были уверены, что их никто из местных не сдаст, а потому жили без маскировки, а военную технику размещали на территории ПТУ.

Украинские защитники выпустили по ПТУ всего 6 ракет HIMARS. До цели долетело только четыре. Главный урон — это склад с боеприпасами и 5 тонн дизельного топлива.

На вчерашний день было известно о 250 ликвидированных, однако окончательная цифра составит порядка 400 мобилизованных. В больницу привезли много «300-х».

Разбор завалов все еще продолжается и будет закончен к пятнице. Также было уничтожено порядка 10 единиц военной техники.

В Минобороны РФ признали факт удара украинской артиллерией по мобилизованным в Макеевке, но сильно приуменьшили количество ликвидированных. Не исключено, что в будущем остальные будут числиться как «пропавшие без вести», чтобы не выплачивать компенсацию родным.

Российское военное руководство решило перебросить всю вину за случившееся на главарей «ДНР».

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