Лукашисты занервничали из-за массового сбоя в работе кассового оборудования 3.01.2023, 10:37

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Проблема коснулась торговых сетей пр всей стране.

Возникший 2 января в некоторых сетях сбой в работе кассового оборудования планируют устранить в течение 3 января. Такую информацию озвучил сегодня на совещании в Гомельском облисполкоме заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, передает БелТА.

Андрей Конюшко напомнил: начиная с полудня 2 января в определенных сетях по всей стране наблюдается сбой в кассовом оборудовании, программное обеспечение которого обслуживает компания «Туссон». «Сбой коснулся фискального регистратора, в результате невозможно открыть смену», — уточнил заместитель председателя облисполкома.

Сложности ощутили в ряде сетей. В их числе — «Остров чистоты и вкуса», «Ома», «Евроопт», «Доброном», а также «Белоруснефть».

«Проблема по всей стране. Ожидается, что в течение сегодняшнего дня (3 января) она должна быть решена», — уточнил Андрей Конюшко.

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