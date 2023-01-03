«Жить на одну зарплату мне было бы очень тяжело» 3.01.2023, 10:46

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Менеджер по продажам рассказал о своих доходах и расходах.

Молодой человек, который работает менеджером по продажам строительной техники, рассказал Intex-press, сколько зарабатывает, от каких покупок не может отказаться, зачем записался на курсы английского и за что любит свою работу.

После школы я поступил в колледж на простого электрика и никогда о сфере продаж даже не думал. Так вышло, что искал подработку на выходные дни, а в итоге – полностью сменил профессию. Теперь я – «продажник». И считаю, что эта работа достаточно тяжелая.

«Продавать продукты – это одно, а строительную технику – совсем другое»

Первое время я думал, что это очень легко – просто что-то продать. Но я очень сильно ошибся. Продавать продукты – это одно, а продавать строительную технику согласно тендерам по предприятиям – это совсем другое.

Я работаю пять дней в неделю с 9.00 до 17.00, выходные – суббота и воскресенье. Моя официальная заработная плата, точнее оклад – 450 рублей. Все остальное – это проценты от моих сделок (продаж). Проще говоря, свою зарплату я делаю сам.

Часто езжу в командировки по работе, чтобы наладить коммуникации с предприятиями. В месяц «вытягиваю» в среднем на 800 рублей.

Конечно, мне хотелось бы зарплату больше, но думаю, что с опытом и желанием начну получать хорошие деньги.

Спасает помощь родителей

Я проживаю с другом на съемной квартире. Жить на одну зарплату мне было бы очень тяжело, поэтому спасибо моим родителям – они помогают мне оплачивать аренду.

В месяц за жилье я отдаю 230 рублей родительских денег. Коммуналку оплачиваю самостоятельно, пополам с другом. Выходит около 70 рублей

вместе с интернетом.

Не скажу, что мы экономим на электричестве или воде. Мы достаточно часто стираем вещи, не дожидаясь полной загрузки барабана машинки. Бывало такое, что я мог постирать всего лишь одну рубашку. Также у нас обоих всегда включен ноутбук.

Раз в месяц я кладу деньги на мобильный – это примерно 30 рублей. Мне всегда нужно быть на связи по работе. Плюс всегда нужен мобильный интернет.

Обед на работе – кофе и пирожки

На работе практически нет времени на обед. Вместо похода в столовую обхожусь сосиской в тесте или пирожками с кофе. Покупаю такие «обеды» заранее. В месяц на них уходит около 50 рублей.

Также каждый месяц я покупаю пачку натурального молотого кофе. Обходится это в 30 рублей.

Продукты с другом покупаем каждый сам себе. Иногда привожу от родителей овощи и закатки, но больше, конечно, люблю мясо, курицу, пельмени, супы, фрукты. В месяц на продукты уходит около 350 рублей.

Закупаюсь каждую неделю. Что-то на рынке беру, что-то в магазинах. И, конечно, я люблю сладости. Моя слабость – эклеры. Покупаю не особо часто – дорого, но все же беру. На них в месяц трачу примерно 30 рублей.

Шампуни и гели покупаю в интернет-магазине

Так как я – парень, особо много разных гигиенических средств мне не нужно. Шампунь, гель для душа и другие средства я заказываю через интернет-магазин. За это и парикмахерскую в месяц уходит в 30 рублей.

Бытовую химию покупаем с другом напополам. Сбрасываемся по 10 рублей каждый месяц.

Что касается одежды, ее я покупаю только летом – пару маек. Все остальное время на работу хожу в костюме, который остался со времен учебы. В те времена купил себе пару штук, теперь ношу.

Я не курю, поэтому есть экономия и в этом. Что касается развлечений, то мы либо собираемся с друзьями у кого-то дома и играем в настолки, либо в выходные я еду домой к родителям.

Записался на курсы английского

Самая важная статья расходов – это курсы английского. Срок обучения – год. В месяц за курсы я плачу 200 рублей.

Более опытные мои коллеги по работе общаются с иностранными предприятиями и работают на экспорт. Поэтому я уверен, что английский мне пригодится.

«Стараешься, потому что понимаешь: процент от продаж – твои деньги»

Работать с людьми мне очень нравится. Однако, здесь важно не просто общение, а умение продать. Вы даже не представляете, какое волнение чувствуешь, когда ты не колбасу в магазине продаешь, а трактор за 8-10 тысяч долларов.

Это настоящий адреналин. Тебе нужно доказать клиенту все его плюсы, продуктивность, убедить, что купить нужно именно у меня, у моей компании. Особенно стараешься, потому что понимаешь: процент от продаж – твои деньги.

Моя работа, в целом, мне нравится.

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