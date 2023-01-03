Диетолог рассказала, почему нельзя пропускать завтрак 3.01.2023, 10:53

Специалисты отмечают важность первого приема пищи.

Несмотря на то, что часто с утра заставить себя поесть достаточно сложно, лучше завтрак не пропускать, ведь этот прием пищи очень важен не только для фигуры и тела, но и для общего состояния здоровья. Диетолог Светлана Фус отмечает, что благодаря завтраку человек получает энергию на функционирование в течение всего дня.

Почему завтрак очень важен?

Специалист отмечает, что пропускать завтрак из-за опасений употребить избыточное количество калорий не стоит, ведь из-за чувства голода вы можете наоборот съесть слишком много в течение дня.

Пропуск завтрака может принести больше вреда, чем пользы. Это нарушает нормальный циркадный ритм, который у здоровых людей начинается с утреннего чувства голода. Оставшись без завтрака в целях экономии калорий, люди часто восполняют его отсутствие избытком калорий за обильным обедом или супер сытным ужином.

Первая половина дня – время, когда у человека активизируется физическая активность, когда тратится энергия, полученная от еды утром. Если же вы постоянно пропускаете завтрак, это может привести к набору лишнего веса, ведь нарушается обмен веществ. Таким образом, появляется риск ожирения или сахарного диабета. Также обращайте внимание на то, что вы употребляете: проверяйте состав и энергетическую ценность.

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