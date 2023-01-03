закрыть
3 января 2023, вторник, 11:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин попал в новую ловушку

  • 3.01.2023, 10:53
  • 4,384
Путин попал в новую ловушку

Мировой производитель важного оборудования отказался работать с Россией.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и вступивших в силу санкций против агрессора, французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) объявила о приостановке работы в России.

Как говорится в заявлении на сайте компании, также прекращено сотрудничество с российской «Звездой» по контракту о строительстве 15 газовозов ледокольного класса.

Как говорится сообщении, решение было принято из-за ограничений, предусмотренных восьмым и девятым пакетом санкций Евросоюза.

«С 8 января 2023 года действие контракта со «Звездой» будет приостановлено, и участие GTT на двух самых современных перевозчиках СПГ будет ограничено обеспечением безопасности проектов и целостности технологии в соответствии с действующими международными санкциями»,— говорится в сообщении.

GTT - мировой лидер по производству мембранных контейнерных систем, которые используют для перевозки и хранения сжиженного природного газа. Контейнеры, которые производит компания, необходимы для безопасного хранения топлива в больших объемах при температуре до -163 С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды
Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды Андрэй Саннікаў
С надеждой и верой смотрю в 2023 год
С надеждой и верой смотрю в 2023 год Наталья Радина
Остался свободным
Остался свободным Ирина Халип
Наемники уходят в подворотню
Наемники уходят в подворотню Владимир Халип