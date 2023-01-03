Путин попал в новую ловушку 3.01.2023, 10:53

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Мировой производитель важного оборудования отказался работать с Россией.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и вступивших в силу санкций против агрессора, французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) объявила о приостановке работы в России.

Как говорится в заявлении на сайте компании, также прекращено сотрудничество с российской «Звездой» по контракту о строительстве 15 газовозов ледокольного класса.

Как говорится сообщении, решение было принято из-за ограничений, предусмотренных восьмым и девятым пакетом санкций Евросоюза.

«С 8 января 2023 года действие контракта со «Звездой» будет приостановлено, и участие GTT на двух самых современных перевозчиках СПГ будет ограничено обеспечением безопасности проектов и целостности технологии в соответствии с действующими международными санкциями»,— говорится в сообщении.

GTT - мировой лидер по производству мембранных контейнерных систем, которые используют для перевозки и хранения сжиженного природного газа. Контейнеры, которые производит компания, необходимы для безопасного хранения топлива в больших объемах при температуре до -163 С.

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