Меладзе сказал «Героям слава!» на концерте: в России началась истерика 3.01.2023, 11:03

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Валерий Меладзе

Кремлевские функционеры предлагают лишить артиста всех званий и гражданства.

В соцсетях появилось видео, на котором Валерий Меладзе, находясь на концерте в Дубае, ответил «Героям слава!» на лозунг «Слава Украине!» от поклонника. На запись оперативно отреагировали руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева.

«Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот артист свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо», — написал в своем телеграм-канале Сергей Миронов.

Российский сенатор, член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева пошла дальше и предложила лишить певца гражданства.

«За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала она, добавив, что это «скотство, уродство и предательство».

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