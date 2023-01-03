Украинский спецназ перерезал трассу между Сватово и Кременной 1 3.01.2023, 11:10

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Контроль над этой «артерией» приближает прорыв российского фронта в Луганской области.

Украинские воины продолжают уверенно освобождать Луганскую область. Новогодние праздники в оккупантов прошли под знаком «бавовны». Логистика подвоза боекомплекта для войск РФ значительно усложнилась.

Как заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, Силы обороны Украины постепенно продвигаются на направлении Сватово-Кременная. В то же время россияне безуспешно контратакуют возле Стельмаховки и Макеевки.

Отдельно Гайдай упомянул о стратегически важной трассе Р-66, которая идет из Белгородской области РФ через Сватово в Кременную и Северодонецк.

«Трассу Р-66 контролируем огнем, иногда ССО удается выходить на нее физически и уничтожать вражескую технику», - отметил Гайдай.

По его информации, после деоккупации Сватово и Кременной, россияне готовятся оборонять Старобельск. После того, как ВСУ вернут этот город, оккупанты отойдут на линию разграничения 2014 - февраля 2022.

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