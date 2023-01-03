Налог на собак: кому не нужно платить 9 3.01.2023, 11:18

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«Власти» хотят, чтобы белорусы уплачивали этот налог четыре раза за год.

В 2023 году содержать собак белорусам станет дороже из-за изменения размера налога. За четвероногого друга теперь придётся заплатить 11,1 рублей вместо 9,3. За потенциально опасную породу собаки — 55,5 рублей вместо 46,5.

Кстати, прежде чем уплатить налог за собаку, её нужно зарегистрировать. Для этого необходимо обратиться в ЖЭУ по месту жительства. Для регистрации нужен паспорт владельца и питомца, если есть. Хозяева особо опасных пород должны документально подтвердить, что прошли курсы и умеют обращаться с питомцем.

От уплаты налога за владение собаками освобождаются:

- владельцы щенков младше трех месяцев;

- инвалиды, для которых содержание собаки-поводыря является жизненной необходимостью;

- граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах, при условии содержания ими не более одной собаки.

Налог на собак уплачивается 4 раза за год:

за I квартал – до 27 апреля;

за II квартал – до 27 июля;

за III квартал – до 27 октября;

за IV квартал – до 27 января.

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