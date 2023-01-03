СМИ: В Кремле готовят расправу над Суровикиным из-за взрывов в Макеевке 6 3.01.2023, 11:20

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Сергей Суровикин

Путин срочно созвал совещание с представителями руководства силового и военного блоков.

После удара ВСУ по базе мобилизованных российских оккупантов во временно оккупированной Макеевке от российского диктатора Владимира Путина открыто потребовали расправы над руководством так называемой «специальной военной операцией», в том числе и над Сергеем Суровикиным.

Как пишет Telegram-канал «Генерал СВР», Путину сообщили о «бавовне» через восемь часов после инцидента и предоставили разные данные относительно числа жертв и раненых среди российских военных и разной интерпретацией проишествия.

В первом докладе военных, количество погибших и пропавших без вести в результате удара было 88 человек. В докладе по линии Совета безопасности РФ было указано «не менее 257 погибших и пропавших без вести».

Сообщается, что Путин созвал совещание с представителями руководства силового и военного блоков.

«Совещание прошло вечером 1 января, и уже во время совещания представители Генштаба назвали цифру потерь в результате удара 105 человек, а Патрушев ответил, что, по его информации, это не менее 290 человек. Путин дал распоряжение руководству военного блока представить детальную информацию о случившемся и не скрывать реальный масштаб потерь», - пишут на канале.

«В итоге Путин принял за основу версию Патрушева, которая была близка с версиями и цифрами потерь ФСБ, МЧС и Минздрава. В докладе Патрушева «итоговые» потери в результате удара ВСУ по объекту в Макеевке - это 312 погибших и пропавших без вести и 157 раненых, поименный список прилагался», - говорится в сообщении.

По данным канала, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил в «трагедии» руководство военного блока и потребовал от Путина кадровых решений и наказания для виновных, среди прочих была названа фамилия Сергея Суровикина.

Директор ФСБ России Александр Бортников якобы поддержал Патрушева, и Путину объяснили, что именно военное командование «СВО» эту операцию полностью провалило.

«Главное, что обвинения впервые были высказаны силовиками в жесткой форме в присутствии президента и фактически в лицо военным, а предложения расправы над виновными, было заявлено практически в ультимативной форме. Путин взял время на обдумывание ситуации, но в адрес руководства министерства обороны и Генштаба произнес несколько перемежающихся матами угроз», - отмечает генерал СВР.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 1 января 2023 года Силы обороны Украины нанесли удар по месту базирования российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области.

Здание полностью уничтожено. В результате удара могли погибнуть 400 и получить ранения 300 оккупантов.

Большие потери оккупантов в Макеевке также подтвердили российские пропагандисты.

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