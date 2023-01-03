Атака на Арбатскую стрелку: на въезде в Крым прогремели новые взрывы 3.01.2023, 11:38

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У оккупантов исчезли радио- и телесигналы.

Стало известно о ряде взрывов на Арабатской стрелке возле Геническа Херсонской области.

Информация обнародована в Twitter OSINT-аналитика @Danspiun.

Аналитик утверждает, что ЧП произошло в ночь с 1 на 2 января. Взрывы раздались на Арабатской косе и возле села Приозерного в 12 км от Геническа.

Отмечается, что взрывы были достаточно мощными. Первый взрыв – перехват БПЛА российским ПВО, второй – предполагают детонацию БК на складе армии РФ. Одно из доказательств чрезвычайного происшествия: в Геническе пропал сигнал телевидения и радио.

Unconfirmed: I received info from a local on 2 suspected🇺🇦strikes on Arabatska Spit (links Crimea) + Pryozerne on night 01-2 Jan. The latter was rumoured intercepted by AD, but a huge explosion (suspected ammo) was herd on the Spit. Reportedly no Ru TV/radio since in Henichesk. pic.twitter.com/RT4Z19SBcJ — Dan (@Danspiun) January 2, 2023

Кроме того, информатор указывает на активизацию сил безопасности россиян в указанном районе. В частности, увеличилось количество вертолетов, поднявшихся в воздух.

Отметим, нет официального подтверждения указанной информации.

Однако в ряде пабликов Геническа есть следующие сообщения:

во-первых, действительно сообщают, что в городе нет телесигнала - об этом пишет так называемая «военная администрация» и подтверждают люди. Удивительно то, что ремонт делают во время новогодних праздников;

во-вторых, также сообщают о срабатывании российского ПВО, охотившегося на неизвестные беспилотники и в ночь с 31 декабря на 1 января, и в ночь с 1 на 2 января - то есть в период, о котором говорится в сообщении осинтера.

Отметим, расстояние от Геническа до ближайших возможных позиций ВСУ – около 100 км.

Как сообщал сайт Charter97.org, вечером 2 января раздались многочисленные взрывы на западном побережье Крыма и в глубине оккупированной территории.

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