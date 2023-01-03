В Беларуси задержали дочь известного репетитора Евгения Ливянта и ее мужа 2 3.01.2023, 11:35

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Анна Ливянт

Семью арестовали после возвращения из Польши.

Силовики задержали дочь известного минского репетитора Евгения Ливянта Анну Ливянт и ее мужа Никиту Дрозда после их возвращения из Польши, пишет «Медиазона» со ссылкой на провластный телеграм-канал.

Авторы канала пишут, что Анна с мужем участвовали в массовых нарушениях порядка и перекрывали дороги в 2020 году.

В «покаянном» видео Анна Ливянт добавляет, что была подписана на «экстремистские» телеграм-каналы и отправляла им информацию. Никита Дрозд говорит, что пара вернулась в Беларусь 10 декабря и была задержана.

28 декабря стало известно о задержании минского репетитора и соучредителя центра по подготовке к ЦТ «100 баллов» Евгения Ливянта.

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