Телескоп «Хаббл» показал рой звезд в космическом улье: в чем его особенность 3.01.2023, 11:51

В показанном на снимке шаровом скоплении звезд скрываются очень уникальные объекты.

Космический телескоп «Хаббл» сделал изображение шарового звездного скопления под названием NGC 6440, которое находится на расстоянии в 28 тысяч световых лет от нас. Это скопление представляет собой регион космоса с необычайно плотным расположением звезд, но еще оно скрывает в себе быстро вращающиеся пульсары, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Шаровое звездное скопление NGC 6440

На новом изображении телескопа «Хаббл» звезды похожи на рой пчел, которые кружат вокруг космического улья. Шаровое скопление звезд, которое попало в объектив телескопа, находится в созвездии Стрельца, и расстояние в 28 тысяч световых лет является не таким и далеким по космическим меркам.

В этом шаровом скоплении очень плотно друг к другу находятся сотни тысяч звезд, которые разделяет всего 1 световой год. Для сравнения, расстояние до ближайшей к Солнцу звезды, Проксима Центавра, составляет 4 световых года, а вообще в нашей галактике среднее расстояние между звездами – 5 световых лет.

Шаровое звездное скопление NGC 6440 открыл еще в 1786 году астроном Уильям Гершель и телескоп «Хаббл» провел целых пять наблюдений за этим объектом. Но только одно из них касалось общей информации, которую может предоставить скопление. Остальные наблюдения были сосредоточены на изучении скрытых внутри шарового скопления быстро вращающихся нейтронных звезд или пульсаров.

Необычные нейтронные звезды

На сегодняшний день ученым известно о восьми пульсарах, которые находятся здесь, которые имеют магнитное поле, сила которого в квадриллион раз (или в тысячу триллионов раз) больше силы магнитного поля Земли. Кроме того, что эти нейтронные звезды очень быстро вращаются, они еще постоянно выпускают потоки очень мощного излучения.

Пульсары, как и все нейтронные звезды появляются в результате смерти гигантской звезды и представляют собой самые плотные объекты в космосе несмотря на диаметр в примерно 20 км. Ученые считают, что эти звезды настолько плотные, что чайная ложка вещества здесь весит примерно 4 млрд тонн.

Особенные миллисекундные пульсары

Два из восьми пульсаров в скоплении NGC 6440 были обнаружены в прошлом году. Это миллисекундные пульсары с названием NGC 6440G и NGC 6440H. Миллисекундными эти пульсары называются потому, что период их вращения вокруг своей оси составляет менее 30 миллисекунд. Кстати ученым известны пульсары, которые могут совершать вращение за 1,4 миллисекунды. Это значит, что миллисекундный пульсар может делать полный оборот вокруг своей оси от 2000 до 43 000 раз в минуту.

Астрономы предполагают, что такую невероятную скорость вращения пульсары получают благодаря тому, что появляются в двойных звездных системах. Именно постоянный сбор вещества со звезды компаньона заставляет раскручиваться пульсар очень быстро.

Что касается пульсаров NGC 6440G и NGC 6440H, то у первого период вращения оставляет 5,22 миллисекунды, а у второго – 2,85 миллисекунды. То есть, NGC 6440G делает полный оборот вокруг своей оси 11 500 раз в минуту, а NGC 6440H — 21 050 раз в минуту.

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