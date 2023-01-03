«Трупов столько, что их не собирают»: ВСУ разгромили базу оккупантов в Пологах 1 3.01.2023, 11:52

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иллюстрационное фото

Детонация боеприпасов продолжалась в течение двух часов.

В понедельник, 2 января украинские воины устроили «новогоднюю дискотеку» для оккупантов в Пологах Запорожской области.

Как сообщает местное издание «РИА-Мелитополь», прилетело в склад боеприпасов и расположение оккупантов.

«Детонация длилась более двух часов. Местные говорят трупов было столько, что россияне уже даже их не собирают», - говорится в сообщении.

Пока Генштаб официально не сообщал о «бавовне» в Пологах.

Ранее сайт Charter97.org сообщал о большом «прилете» по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь, где находились, по разным данным, до 600 мобилизованных из России.

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