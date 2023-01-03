В крупных торговых сетях Беларуси продолжается массовый сбой в работе кассового оборудования 3.01.2023, 11:55

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Проблему никак не могут устранить.

Компании «Туссон» до сих пор не удалось решить проблемы с работой кассового оборудования в торговых сетях, которые она обслуживает. Среди прочего это «Остров чистоты», «ОМА», «Материк», «Евроопт», сообщает zerkalo.io.

В компании говорят, что пытаются решить проблемы, но сориентировать по срокам не могут. Напомним, 2 января возникли технические сбои в кассовом оборудовании некоторых торговых сетей.

«Все возможное сделаем, по срокам (решения проблемы. — Прим. ред.) не можем сориентировать», — сообщили в контакт-центре «Туссона».

В компании уточнили, что продолжают принимать сообщения от торговых сетей о неработающем кассовом оборудовании. Сориентировать, какие компании затронул технический сбой, в контакт-центре не смогли.

К примеру, магазины «Острова чистоты и вкуса» в регионах по-прежнему не работают, сообщили в компании. «В Минске некоторые магазины начали работать, но не все», — рассказали в «Острове чистоты».

«Евроопт» предупредил клиентов, что из-за технических неполадок у компании «Туссон», которая обслуживает кассовые аппараты, 3 января некоторые магазины могут временно не работать.

При этом строительный гипермаркет «Материк» сообщил, что 3 января возобновил работу.

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