Бои за остров Большой Потемкинский: новые данные о продвижении ВСУ на Херсонщине 3.01.2023, 12:13

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Над важной точкой установлен украинский флаг.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о боях за остров Большой Потемкинский в Херсонской области.

Говорить об освобождении острова еще рано, речь идет пока об установлении украинского флага. Об этом она (сообщила https://glavred.info/ukraine/boi-za-ostrov-velikiy-potemkinskiy-novye-dannye-o-prodvizhenii-vsu-na-hersonshchine-10438178.html) в эфире информационного телемарафона.

Представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга пояснила, что преждевременные данные о продвижении могут лишь навредить операции по освобождению острова и добавила, что установка флага - это сигнал для врага, что ВСУ идут вперед.

«Но говорить об освобождении еще рано. Следует осознавать, что такие провозглашения могут оказать существенное влияние на развитие дальнейшей военной операции. Заметьте, военный говорил о том, что установлен флаг, не об освобождении», — резюмировала Гуменюк.

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