На притоке Сожа уровень воды превысил опасную отметку 3.01.2023, 12:18

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Стало известно, какие территории может затопить.

На притоке Сожа реке Проня у деревни Летяги (Славгородский район Могилевской области) уровень воды превысил опасную высокую отметку, при которой ранее наблюдались затопления прибрежных территорий, сообщили в Белгидромете.

«В истекший период (31 декабря — 2 января) в результате сохранения оттепельной погоды продолжалось таяние снежного и ледяного покровов, вскрылись и частично очистились от ледяных образований большинство рек страны. В уровенном режиме рек наблюдался рост, местами резкий, обусловленный заторами и зажорами льда. На отдельных участках рек вода вышла на пойму, а на притоке Сожа реке Проня у деревни Летяги уровень воды превысил опасную высокую отметку», — говорится в сообщении.

Синоптики рассказали, что в настоящее время рост уровней воды сохраняется, суточная интенсивность его достигает 155 см. На большинстве рек страны вода находится на пойме. На притоке Сожа реке Проня уровень воды на 7 см превышает опасную высокую отметку, здесь отмечается рост уровня воды с интенсивностью 15 см за сутки.

«Ледяной покров с полыньями и закраинами наблюдается на отдельных участках Западной Двины, Днепра, Березины, Сожа и некоторых их притоках. На озерах и водохранилищах сохраняется ледяной покров, лед потемнел, отмечается вода на льду, в связи с чем прочность его уменьшилась, выходить на лед крайне опасно», — рассказали в Белгидромете.

По прогнозам, в ближайшие дни таяние и разрушение ледяного покрова продолжится, рост уровней воды на реках сохранится, на отдельных участках рек уровни воды превысят отметки выхода воды на пойму, а на притоках Припяти реках Случь у агрогородка Ленин и Уборть у деревни Краснобережье уровни воды приблизятся к опасным высоким отметкам.

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