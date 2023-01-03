Леонид Невзлин: В Беларуси могут появиться вербовочные пункты ЧВК «Вагнера» 2 3.01.2023, 12:37

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Леонид Невзлин

Россия идет по пути размножения частных армий.

Интересно для россиян начался новый год – с подсчета трупов. Владелец ЧВК «Вагнер» Пригожин считал их на камеру в морге, уже расфасованные по черным пакетам и уложенные в штабеля перед отправкой в Россию. Минобороны – на месте разрушенного попаданием ракет ПТУ в Макеевке, где были размещены мобилизованные, пишет израильский филантроп Леонид Невзлин.

Впрочем, в минобороны от самого низа до Шойгу и Герасимова заняты специфической армейской арифметикой – какое число погибших мобиков нарисовать для отчетов Путину и в паблик, чтобы не лишиться должностей, званий и спихнуть все на крайнего (его еще тоже надо найти и назначить), которому пришло в голову поселить мобилизованных таким образом.

В этом плане Пригожину гораздо проще. Его трупы никто не считает, никакими официальными отчетами, законами и уставами он не связан, должностей не имеет и может сотнями посылать своих наемников на убой. И это одна из причин, почему ЧВК оказались очень ко двору в путинском мафиозном государстве. Мои источники говорят, что в ближайшее время вербовочные пункты «Вагнера» появятся и в Беларуси.

Но если Пригожин регулярно паясничает и юродствует на камеру, то другие ЧВК действуют, не привлекая к себе внимания. Есть ЧВК и у Шойгу – журналисты связывают с ним компанию «Патриот». Есть у прочих людей из окружения Путина, например «Редут», подконтрольный Геннадию Тимченко.

Можно предполагать, что в 2023 году Россия пойдет по пути размножения ЧВК и частными армиями будут обзаводиться те из окружения Путина, кто еще не успел этого сделать. Готовясь не столько воевать в Украине, сколько к жестким схваткам за ресурсы у себя на родине. Путин слабеет. И мы увидим скоро самые настоящие кровавые мафиозные войны и трупы на улицах РФ.

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