Украинские десантники разгромили укрепления войск РФ под Бахмутом
- 3.01.2023, 12:36
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От живой силы оккупантов ничего не осталось.
Украинская артиллерия накрыла вражеские укрепления вблизи Бахмута. Стало известно, что оккупантов там почти не осталось.
Об этом сообщают Десатно-штурмовые войска ВС Украины.
«По наведению операторов БПЛА 71 отдельной егерской бригады ДШВ, наша артиллерия накрыла вражеские укрепления вблизи Бахмута. Но так точно, что оккупантов там почти не осталось», - говорится в сообщении.
В частности, дроны повисли над позициями россиян и корректировали огонь. И одновременно в реальном времени снимали ход атаки. Они и зафиксировали потери оккупантов - не менее десятка.
«Их позиции сокрушительный огонь вычистил настолько, что егерям ДШУ оставалось туда просто зайти. Это они и сделали впоследствии», - говорится в сообщении.