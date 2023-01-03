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Украинские десантники разгромили укрепления войск РФ под Бахмутом

  • 3.01.2023, 12:36
  • 2,864
Украинские десантники разгромили укрепления войск РФ под Бахмутом

От живой силы оккупантов ничего не осталось.

Украинская артиллерия накрыла вражеские укрепления вблизи Бахмута. Стало известно, что оккупантов там почти не осталось.

Об этом сообщают Десатно-штурмовые войска ВС Украины.

«По наведению операторов БПЛА 71 отдельной егерской бригады ДШВ, наша артиллерия накрыла вражеские укрепления вблизи Бахмута. Но так точно, что оккупантов там почти не осталось», - говорится в сообщении.

В частности, дроны повисли над позициями россиян и корректировали огонь. И одновременно в реальном времени снимали ход атаки. Они и зафиксировали потери оккупантов - не менее десятка.

«Их позиции сокрушительный огонь вычистил настолько, что егерям ДШУ оставалось туда просто зайти. Это они и сделали впоследствии», - говорится в сообщении.

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