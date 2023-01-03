Альтернатива минской квартире: какие дома можно купить в пригороде Минска 3.01.2023, 12:46

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фото: realt

С чистовой отделкой, отоплением и водой.

А как вам такой вариант решения жилищного вопроса — купить просторный дом с большим участком в пригороде? Realt публикует подборку объектов по цене новых минских двушек и трешек в радиусе до 50 километров от МКАД. Эти коттеджи без чистовой отделки, но уже с отоплением, водой и канализацией.

Кайково, Пуховичское направление, 13 км от МКАД

Деревня находится недалеко от Михановичей. Главная прелесть этого места — рядом расположен лес.

Площадь этого дома — 185,7 м2, размер участка — 25 соток. Коттедж построен из блоков, фасад оштукатурен под декоративную отделку. На крыше — мягкая черепица, окна ПВХ с ламинацией.

Внутри разведены все необходимые коммуникации, осталось закончить чистовую отделку.

Отапливается дом газовым котлом, радиаторы отопления и теплые полы уже установлены. В гостиной имеется камин.

На участке также стоит деревянный дом с хорошим ремонтом и печным отоплением, и беседка под большой елью.

Стоимость этого всего — 94 900 долларов.

Курганье, Слуцкое направление, 21 км от МКАД

Деревня находится практически сразу за МКАД-2. Рядом с домом находятся школа, почта, библиотека и несколько продуктовых магазинов.

Дом свежий, 2020 года, в современном стиле с плоской кровлей. Фундамент — свайно-ростверковый, с заглублением до 2 метров. Стены сложены блоков, утеплены. На фасаде — декоративная штукатурка. В доме установлены большие окна ПВХ «в пол» в комнатах и панорамные в гостиной. К зданию примыкает две террасы, облицованные керамогранитом.

Площадь дома 128,3 м2. Он полностью готов к завершающей стадии ремонта: произведены все черновые работы, стены подготовлены под оклейку обоев. Электрика разведена.

Дом подключен к центральному водоснабжению и местной канализации. Подключено и налажено газовое отопление (уложены теплые полы).

Размер участка — 13,4 сотки. За дом просят 89 000 долларов.

Дещенка, Слуцкое направление, 29 км от МКАД

Агрогородок находится рядом с бетонкой на Слуцк. В нем хорошо развита инфраструктура: магазины, детский сад, школа, почта, медицинский пункт.

Здесь продается одноэтажный дом 2022 года постройки. Материал стен – газосиликатные блоки. Фасад утеплен и оштукатурен. Кровля – металлическая черепица. Фундамент свайно-ростверковый глубиной 1,5 метра.

Площадь дома составляет 111,6 м2. Внутри три комнаты, большая кухня-столовая, гардеробная, ванная, топочная. Дом готов под чистовую отделку, разведен теплый пол (водяной). В санузле установлена инсталляция GROHE.

Все коммуникации разведены: электричество (220/380В), вода — центральная, канализация местная (станция биологической очистки KANN ULTRA 6). Отопление электрическое (бойлер косвенного нагрева). Можно подключить оптоволокно.

Земельный участок площадью 17,72 сотки уже благоустроен. На территории находится хозяйственная постройка, которую можно приспособить под баню.

Стоимость — 89 500 долларов.

Петришки, Молодечненское направление, 23 км от МКАД

С агрогородком отличное транспортное сообщение: ходят электрички, автобусы, маршрутки. Имеются школа, сад, церковь, амбулатория, библиотека, аптека, банк, почта, дом культуры, мясная лавка и много других магазинов.

Дом 2020 года постройки. Он хорошо утеплен, фасад уже с финишной отделкой. Коттедж, кстати, сдан в эксплуатацию. Общая площадь — 123,3 м2. Он одноэтажный, с мансардой и большим подвалом. Все готово для чистовой отделки.

Внутри разведены и подключены все коммуникации: центральное водоснабжение, канализация (септик), электричество.

Отопление электрическое, по льготному тарифу (установлены два счетчика).

Участок 8,5 сотки. Стоимость этого дома — 58 950 долларов. Владельцы готовы рассмотреть варианты обмена на однокомнатную квартиру в Петришках либо в Заславле с доплатой .

Юрьево, Логойское направление, 49 км от МКАД

Дом находится новом районе коттеджной застройки агрогородка. Улица не имеет сквозного проезда и примыкает к лесу. Здесь развитая инфраструктура: школа и детский сад, магазины. Рядом озеро.

Дом довольно большой — 255,7 м2, в два этажа, с пристроенным гаражом и террасой с навесом. Стены у него из блоков, без чистового фасада, на крыше металлочерепица.

Внутри рациональная планировка, просторные комнаты с высокими потолками. На втором этаже находятся три спальни и два санузла. Стены оштукатурены, электрика разведена. Сделана черновая стяжка, смонтированы теплые полы под ней.

Все коммуникации в дом заведены, все уже функционирует. В санузлах установлена сантехника.

Отопление на газу, установлена система Умный дом. Вода поступает из собственной скважины. Канализация местная.

Размер участка — 25 соток. За этот дом просят 85 000 долларов.

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