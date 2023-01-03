«Путин и Генштаб РФ – неадекваты»: российский пропагандист не сдержался в эфире ТВ 3.01.2023, 12:56

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Руслан Осташко

Телеведущий «Первого канала» признал, что война против Украины провалена.

Спустя 10 месяцев войны против Украины российские пропагандисты начинают открыто критиковать Путина, который до сих пор не объяснил цель войны.

Российский пропагандист, телеведущий «Первого канала» Руслан Осташко признал, что «спецоперация» провалилась, обвинил Владимира Путина и его окружение в неадекватности.

«Мы не знаем, что Генштаб планировал. Нам никто не скажет. Только потом», - заявил пропагандист.

«Встречу с цветами, - ответил его собеседник.

Далее состоялся интересный диалог:

– Ну да, аналитики говорили, что будут встречать с цветами. При том что все адекватные люди прекрасно понимали, что никакой встречи с цветами в 2022 году в Украине ждать не приходится.

– Поосторожней. Мы назвали неадекватными кое-кого в Генштабе.

– Да, – ответил Осташко.

– Люди в Генштабе, которые дают прогнозы, что нас будут встречать с цветами, не могут быть адекватными.

Однако журналист Денис Казанский напомнил забывчивым пропагандистам, что их Генштаб выполнял приказ Путина, который и принимал окончательное решение о вторжении.

При этом сам Осташко 24 февраля писал, что «скоро в Украине будет русский мир».

Он также уверял, что «Киев падет меньше чем за 96 часов». Теперь же он называет подобные прогнозы «неадекватными», хотя даже не удалил свои посты в «Телеграм».

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