Белорусам предлагают работать за копейки 3.01.2023, 12:59

Даже специалистам с высшим образованием предлагают минимальную зарплату.

Педагоги, инженеры, врачи, воспитатели, библиотекари и прочие – востребованные специалисты. Об этом говорит количество вакансий на сайте государственной службы занятости – там размещено 141 объявление от нанимателей, пишет газета «Ганцевичский час».

Удивительно другое – топовым специалистам с высшим образованием работодатели предлагают сущие копейки – минимальную зарплату, утвержденную по стране.

Напомним, что с 1 января эта сумма выросла на 70 рублей и составила 554 рубля.

В Брестском областном банке вакансий нашли свежие предложения от нанимателей (недельной давности) – их 43. Причем 28 опубликованы в первый рабочий день нового года – 3 января.

В некоторых случаях наниматели в качестве дополнительных требований указывают опыт работы, знание языка (польского), личный транспорт, наличие водительского удостоверения и шенгенской визы.

Иногда работодателям важна готовность работать в выходные и праздничные дни.

А иной раз в качестве дополнительных требований указывают на личностные качества работника – такие как коммуникабельность, ответственность и исполнительность.