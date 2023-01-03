Белорусам предлагают работать за копейки
- 3.01.2023, 12:59
Даже специалистам с высшим образованием предлагают минимальную зарплату.
Педагоги, инженеры, врачи, воспитатели, библиотекари и прочие – востребованные специалисты. Об этом говорит количество вакансий на сайте государственной службы занятости – там размещено 141 объявление от нанимателей, пишет газета «Ганцевичский час».
Удивительно другое – топовым специалистам с высшим образованием работодатели предлагают сущие копейки – минимальную зарплату, утвержденную по стране.
Напомним, что с 1 января эта сумма выросла на 70 рублей и составила 554 рубля.
В Брестском областном банке вакансий нашли свежие предложения от нанимателей (недельной давности) – их 43. Причем 28 опубликованы в первый рабочий день нового года – 3 января.
В некоторых случаях наниматели в качестве дополнительных требований указывают опыт работы, знание языка (польского), личный транспорт, наличие водительского удостоверения и шенгенской визы.
Иногда работодателям важна готовность работать в выходные и праздничные дни.
А иной раз в качестве дополнительных требований указывают на личностные качества работника – такие как коммуникабельность, ответственность и исполнительность.
|ВАКАНСИЯ
|НАНИМАТЕЛЬ
|ЗАРПЛАТА
|Методист библиотеки (клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества)
Доп. пожелания:
профильное образование (библиотековедение и библиография)
Опыт работы: 3 года
|Кобринская районная централизованная библиотечная система
|554 – 570 руб.
|Библиотекарь
Доп. пожелания:
профильное образование (библиотековедение и библиография)
Опыт работы: 3 года
|Кобринская районная централизованная библиотечная система
|554 – 570 руб.
|Библиотекарь
Доп. пожелания:
профильное образование (библиотековедение и библиография)
Опыт работы: 3 года
|Кобринская районная централизованная библиотечная система
|554 – 570 руб.
|Тренер-преподаватель по спорту
(специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы — училища олимпийского резерва)
Отделение гандбола
|СДЮШОР № 2 г. Пинска
|554 руб.
|Специалист по социальной работе
Дополнительные требования:
коммуникабельность, ответственность, исполнительность
|Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района
|554 руб.
|Руководитель по военно-патриотическому воспитанию
Дополнительные требования: высшее педагогическое образование или высшее военное по спец. для вооруженных сил РБ
|Филиал БрГТУ Пинский индустриально-педагогический колледж
|554 руб.
|Заведующий отделом
Дополнительные требования: методический отдел (на время отсутствия основного работника)
|Пинский городской Дом культуры
|554 руб.
|Педагог-психолог
Дополнительные требования:
на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет
|Социально-педагогический центр г. Пинска
|554 руб.
|Инженер по метрологии
Дополнительные требования:
квалификация инженер-электроник
|РУП «Пинский центр стандартизации метрологии и сертификации»
|554 – 999,68 руб.
|Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе
Дополнительные требования:
режим работы с 11.00 до 20.00
|КСУ «Ровесник», г. Пинск
|554 руб.
|Инженер
Дополнительные требования:
инженер отдела гигиены, опыт работы желательно в области водоснабжения
|Пинский зональный ЦГиЭ
|554 руб.
|Учитель-дефектолог
(учитель-логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, олигофренопедагог)
|Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинского района
|554 руб.
|Педагог социальный
Дополнительные требования: опыт работы
|Пинский государственный аграрно-технический колледж им. А.Е. Клещёва
|554 руб.
|Врач-специалист
Дополнительные требования: врач-эксперт
|Пинский межрайонный родильный дом
|554 руб.
|Врач-специалист
Дополнительные требования: врач-офтальмолог
|Специальный детский сад № 17 г. Пинска
|554 руб.
|Педагог-психолог
|Средняя школа № 9 г. Пинска
|554 руб.
|Специалист
|Учреждение «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь», г. Пинск
|554 руб.
|Агент по закупкам
|Филиал Пружанского районного потребительского общества «Комбинат кооперативной промышленности»
|560 – 604,06 руб.
|Руководитель студии, коллектива (непрофессионального любительского) художественного творчества)
|Пинский государственный колледж техники и технологий
|554 руб.
|Товаровед
|Потребительское общество, Столинский район, г. Давид-Городок
|554 – 800 руб.
|Специалист по организации закупок
|Государственное предприятие «Видиборский»,
Столинский район, д. Осовцы
|555 – 1000 руб.
|Инспектор по кадрам (старший)
|Ивановская ЦРБ
|560 – 600 руб.
|Педагог социальный
Образование: Высшее
|Средняя школа № 4, г. Ивацевичи
|554 – 600 руб.
|Педагог-организатор
|Телеханская средняя школа, Ивацевичский район
|555 руб.
|Врач-специалист
0.5 ставки
|Леснянский дом-интернат,
Барановичский район, аг. Лесная
|550 – 600 руб.
|Экскурсовод
|Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»
|560 – 600 руб.
|Врач-специалист
Дополнительные требования: врач-гигиенист
|Ивацевичский районный ЦГиЭ
|560 руб.
|Методист (ведущий)
Дополнительные требования:
ведущий методист по народно-сценическому костюму
|Брестский областной общественно-культурный центр
|560 – 600 руб.
|Педагог-психолог
|Хидринская средняя школа
Кобринский район
|554 – 600 руб.
|Психолог
|Филиал «Больница «Молотковичи»
Пинский район
|539,34 – 580,42 руб.
|Педагог дополнительного образования
|Брестский областной центр инновационного и технического творчества г. Пинск
|558,94 руб.
|Педагог-организатор
|Средняя школа №16 г. Бреста
|555 – 600 руб.
|Техник
|КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи»
|550 – 600 руб.
|Преподаватель
|ООО «МарьяшДекор»
г.Брест
|560 – 600 руб.
|Юрисконсульт
Дополнительные требования: опыт работы, знание процедуры госзакупок, электронного документооборота
|Брестский областной общественно-культурный центр
|560 – 650 руб.
|Руководитель физического воспитания
|Средняя школа № 24 г. Бреста
|560 – 600 руб.
|Руководитель по военно-патриотическому воспитанию
|Средняя школа № 24 г. Бреста
|560 – 600 руб.
|Производитель работ (прораб)
Дополнительные требования:
знание польского технического языка, AUTOCAD, наличие шенгенской визы, водительского удостоверения, личного автомобиля, опыт работы на строительных объектах РБ, РФ, Польши, Европы
|ООО «ТКО Инвест», г. Брест
|560 – 600 руб.
|Главный инженер
Дополнительные требования:
знание польского технического языка, AUTOCAD, наличие шенгенской визы, водительского удостоверения, личного автомобиля, опыт работы на строительных объектах РБ, РФ, Польши, Европы
|ООО «ТКО Инвест», г. Брест
|560 – 600 руб.
|Главный зоотехник (главный)
|ОАО «АгроТурна»,
Каменецкий район, аг. Турна Большая
|500 – 1400 руб.
|Начальник производства
|Наниматель: ОАО «Полимер»,
Лунинецкий район, аг. Синкевичи
|500 – 700 руб.
|Заведующий отделом
Дополнительные требования: командировки, работа в выходные и праздничные дни
|Брестский областной общественно-культурный центр
|560 – 600 руб.
|Инженер
Дополнительные требования: редакционно-издательского отдела, образование по профилю «полиграфия»
|БрГУ имени А.С. Пушкина
|560 – 577 руб.
|Воспитатель
Дополнительная информация:
индивидуального сопровождения ребенка
Количество мест: 4
|Вспомогательная школа г. Бреста
|560 – 600 руб.