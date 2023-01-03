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Белорусам предлагают работать за копейки

  • 3.01.2023, 12:59
Белорусам предлагают работать за копейки

Даже специалистам с высшим образованием предлагают минимальную зарплату.

Педагоги, инженеры, врачи, воспитатели, библиотекари и прочие – востребованные специалисты. Об этом говорит количество вакансий на сайте государственной службы занятости – там размещено 141 объявление от нанимателей, пишет газета «Ганцевичский час».

Удивительно другое – топовым специалистам с высшим образованием работодатели предлагают сущие копейки – минимальную зарплату, утвержденную по стране.

Напомним, что с 1 января эта сумма выросла на 70 рублей и составила 554 рубля.

В Брестском областном банке вакансий нашли свежие предложения от нанимателей (недельной давности) – их 43. Причем 28 опубликованы в первый рабочий день нового года – 3 января.

В некоторых случаях наниматели в качестве дополнительных требований указывают опыт работы, знание языка (польского), личный транспорт, наличие водительского удостоверения и шенгенской визы.

Иногда работодателям важна готовность работать в выходные и праздничные дни.

А иной раз в качестве дополнительных требований указывают на личностные качества работника – такие как коммуникабельность, ответственность и исполнительность.

ВАКАНСИЯНАНИМАТЕЛЬЗАРПЛАТА
Методист библиотеки (клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества)
Доп. пожелания:
профильное образование (библиотековедение и библиография)
Опыт работы: 3 года		Кобринская районная централизованная библиотечная система554 – 570 руб.
Библиотекарь
Доп. пожелания:
профильное образование (библиотековедение и библиография)
Опыт работы: 3 года		Кобринская районная централизованная библиотечная система554 – 570 руб.
Библиотекарь
Доп. пожелания:
профильное образование (библиотековедение и библиография)
Опыт работы: 3 года		Кобринская районная централизованная библиотечная система554 – 570 руб.
Тренер-преподаватель по спорту
(специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы — училища олимпийского резерва)
Отделение гандбола		СДЮШОР № 2 г. Пинска554 руб.
Специалист по социальной работе
Дополнительные требования:
коммуникабельность, ответственность, исполнительность		Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района554 руб.
Руководитель по военно-патриотическому воспитанию
Дополнительные требования: высшее педагогическое образование или высшее военное по спец. для вооруженных сил РБ		Филиал БрГТУ Пинский индустриально-педагогический колледж554 руб.
Заведующий отделом
Дополнительные требования: методический отдел (на время отсутствия основного работника)		Пинский городской Дом культуры554 руб.
Педагог-психолог
Дополнительные требования:
на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет		Социально-педагогический центр г. Пинска554 руб.
Инженер по метрологии
Дополнительные требования:
квалификация инженер-электроник		РУП «Пинский центр стандартизации метрологии и сертификации»554 – 999,68 руб.
Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе
Дополнительные требования:
режим работы с 11.00 до 20.00		КСУ «Ровесник», г. Пинск554 руб.
Инженер
Дополнительные требования:
инженер отдела гигиены, опыт работы желательно в области водоснабжения		Пинский зональный ЦГиЭ554 руб.
Учитель-дефектолог
(учитель-логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, олигофренопедагог)		Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинского района554 руб.
Педагог социальный
Дополнительные требования: опыт работы		Пинский государственный аграрно-технический колледж им. А.Е. Клещёва554 руб.
Врач-специалист
Дополнительные требования: врач-эксперт		Пинский межрайонный родильный дом554 руб.
Врач-специалист
Дополнительные требования: врач-офтальмолог		Специальный детский сад № 17 г. Пинска554 руб.
Педагог-психологСредняя школа № 9 г. Пинска554 руб.
СпециалистУчреждение «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь», г. Пинск554 руб.
Агент по закупкамФилиал Пружанского районного потребительского общества «Комбинат кооперативной промышленности»560 – 604,06 руб.
Руководитель студии, коллектива (непрофессионального любительского) художественного творчества)Пинский государственный колледж техники и технологий554 руб.
ТовароведПотребительское общество, Столинский район, г. Давид-Городок554 – 800 руб.
Специалист по организации закупокГосударственное предприятие «Видиборский»,
Столинский район, д. Осовцы		555 – 1000 руб.
Инспектор по кадрам (старший)Ивановская ЦРБ560 – 600 руб.
Педагог социальный
Образование: Высшее		Средняя школа № 4, г. Ивацевичи554 – 600 руб.
Педагог-организаторТелеханская средняя школа, Ивацевичский район555 руб.
Врач-специалист
0.5 ставки		Леснянский дом-интернат,
Барановичский район, аг. Лесная		550 – 600 руб.
Экскурсовод Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»560 – 600 руб.
Врач-специалист
Дополнительные требования: врач-гигиенист		Ивацевичский районный ЦГиЭ560 руб.
Методист (ведущий)
Дополнительные требования:
ведущий методист по народно-сценическому костюму		Брестский областной общественно-культурный центр560 – 600 руб.
Педагог-психологХидринская средняя школа
Кобринский район		554 – 600 руб.
ПсихологФилиал «Больница «Молотковичи»
Пинский район		539,34 – 580,42 руб.
Педагог дополнительного образованияБрестский областной центр инновационного и технического творчества г. Пинск558,94 руб.
Педагог-организаторСредняя школа №16 г. Бреста555 – 600 руб.
ТехникКУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи»550 – 600 руб.
Преподаватель ООО «МарьяшДекор»
г.Брест		560 – 600 руб.
Юрисконсульт
Дополнительные требования: опыт работы, знание процедуры госзакупок, электронного документооборота		Брестский областной общественно-культурный центр560 – 650 руб.
Руководитель физического воспитания Средняя школа № 24 г. Бреста560 – 600 руб.
Руководитель по военно-патриотическому воспитанию Средняя школа № 24 г. Бреста560 – 600 руб.
Производитель работ (прораб)
Дополнительные требования:
знание польского технического языка, AUTOCAD, наличие шенгенской визы, водительского удостоверения, личного автомобиля, опыт работы на строительных объектах РБ, РФ, Польши, Европы		ООО «ТКО Инвест», г. Брест560 – 600 руб.
Главный инженер
Дополнительные требования:
знание польского технического языка, AUTOCAD, наличие шенгенской визы, водительского удостоверения, личного автомобиля, опыт работы на строительных объектах РБ, РФ, Польши, Европы		ООО «ТКО Инвест», г. Брест560 – 600 руб.
Главный зоотехник (главный)ОАО «АгроТурна»,
Каменецкий район, аг. Турна Большая		500 – 1400 руб.
Начальник производства Наниматель: ОАО «Полимер»,
Лунинецкий район, аг. Синкевичи		500 – 700 руб.
Заведующий отделом
Дополнительные требования: командировки, работа в выходные и праздничные дни		Брестский областной общественно-культурный центр560 – 600 руб.
Инженер
Дополнительные требования: редакционно-издательского отдела, образование по профилю «полиграфия»		БрГУ имени А.С. Пушкина560 – 577 руб.
Воспитатель
Дополнительная информация:
индивидуального сопровождения ребенка
Количество мест: 4		Вспомогательная школа г. Бреста560 – 600 руб.

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