Одним снарядом устроили «салют»: видео удара ВСУ по ангару россиян в Сватово 3.01.2023, 13:00

Единственное попадание уничтожило огромный склад с боекомплектом оккупантов.

Спецподразделение 92-й бригады ВСУ опубликовало кадры работы по месту скопления войск и техники противника в Сватово.

На видео попал момент удара по ангару с оружием российских войск. Во время взрывов на территории склада находились захватчики.

Здание, в котором разместились россияне, было фактически снесено одним сброшенным с дрона снарядом и последующей детонацией боекомплекта.

О взрывах на складе оккупантов в Сватово стало известно днем ранее. Сайт Charter97.org сообщал, что подвоз российского оружия ВСУ отслеживали в течение недели.

Как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, после «праздничных салютов» значительно пострадала логистика врага на этом участке фронта.

Отдельно Гайдай вспомнил об огневом контроле Вооруженными силами Украины стратегически важной трассы Р-66, которая идет из Белгородской области РФ через Сватово в Кременную и Северодонецк.

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