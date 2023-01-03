Врач рассказал, сколько калорий тратится на лепку снеговика 1 3.01.2023, 13:05

Зимняя забава — отличная тренировка для мышц спины и рук.

На лепку одного снеговика человек может потратить порядка 300 калорий, заявил в интервью росСМИ врач Андрей Тяжельников. Специалист заметил, что лепка снеговика может стать отличной тренировкой для мышцы спины и рук.

«Ведь чтобы скатать из снега шары, нужно энергично подвигаться в теплой одежде. Так что чем больше снеговиков, тем больше потраченных калорий», – указал Тяжельников.

Среди других энергозатратных зимних развлечений специалист назвал прогулки на лыжах или бег. По мнению врача, даже пешие прогулки по лесу, парку или украшенному городу могут принести пользу здоровью.

Тяжельников заметил, что пользу от зимних развлечений составляют не только тренировка мышц и потраченные калории, но и выработка гормона радости серотонина, благотворно влияющего на здоровье.

Специалист посоветовал выбирать полезные кардионагрузки – катание на санках, ватрушках, коньках, лыжах или игру в хоккей. Медик заметил, что даже посещение выставок и музеев является энергозатратным развлечением, ведь во время просмотра картин можно преодолеть тысячи шагов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».