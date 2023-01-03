Пригожин отреагировал на разгром базы РФ в Макеевке 10 3.01.2023, 13:18

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фото: ТАСС

Главарь ЧВК «Вагнера» не смог ответить на многие неудобные вопросы.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на удары ВСУ по базе российских захватчиков в Макеевке советским плакатом.

Пресс-служба Пригожина опубликовала краткий комментарий «повара Путина». Несмотря на ожидания критики в адрес военного руководства РФ, главарь «вагнеровцев» прокомментировал ликвидацию сотен оккупантов достаточно сдержанно.

Одна из журналисток задала Пригожину несколько вопросов, которые он назвал «правильными», но отвечать отказался. В частности, вопросы касались того, нужно ли отбирать у оккупантов средства связи, чтобы избежать новых ударов ВСУ, где прячутся «вагнеровцы» от HIMARS и почему в Макеевке не сработала хваленая российская ПВО.

«Вопросы все очень правильные. Но, к сожалению, ни на один из этих вопросов я не могу вам дать публичный ответ, поскольку мой публичный ответ станет поводом для нанесения следующего удара. Для наглядности предлагаю вам повесить в офисе плакат военного времени «Не болтай!», - ответил Пригожин.

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