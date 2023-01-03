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Вооруженный ножом мужчина угнал такси в Гомеле

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  • 3.01.2023, 13:17
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Вооруженный ножом мужчина угнал такси в Гомеле

Гомельчанин успел попасть в ДТП на угнанном авто.

В Гомеле по горячим следам задержали мужчину, который под угрозой ножа угнал автомобиль такси, сообщили в пресс-службе МВД.

Вечером 2 января в милицию обратился 24-летний таксист. Он сообщил, что во время высадки пассажира на улице Старочерниговской к нему подошел мужчина и под угрозой ножа завладел автомобилем.

Сотрудники милиции задержали предполагаемого преступника по месту жительства матери. Им оказался 38-летний гомельчанин.

Выяснилось, что мужчина успел попасть в ДТП на угнанном автомобиле и сбежал с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело за угон с угрозой применения насилия.

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