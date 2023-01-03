Белорус год копил деньги по хитрой схеме 7 3.01.2023, 13:28

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На сколько ему удалось разбогатеть?

Читатель Onlíner Игорь в 2022 году копил деньги по схеме, которая предполагает, что каждый день вы будете откладывать от нескольких копеек до нескольких рублей. «В первый день кладем в копилку 1 копейку, в каждый следующий — на 1 копейку больше. И так каждый день добавляем копейку. 31 декабря копилка пополняется 3 рублями 65 копейками, за год всего будет без малого 668 рублей. Лично у меня не хватает терпения тщательно отсчитывать или искать монетки для размена, например, когда нужно класть 1 рубль 74 копейки. Поэтому обычно кладу в копилку с округлением в большую сторону».

Про этот способ накоплений Игорь рассказывал в конкурсе «Лайфхаки экономщиков». И вот теперь мужчина вскрыл копилку. Давайте посмотрим, сколько денег он собрал таким образом.

Итого за год вышло 858 рублей 70 копеек. На что они будут потрачены? Ни на что, Игорь будет копить дальше: «Накопления планирую вложить либо в накопительное страхование (о нем мы писали здесь. — Прим. Onlíner), либо во что-нибудь из этой области».

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