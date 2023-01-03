ВСУ превратили блокпост оккупантов под Донецком в «ад» 2 3.01.2023, 13:30

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Военные РФ пытались спрятаться под мостом.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео с последствиями удара по укрепленному блокпосту российских войск в Донецкой области.

Обнародованные кадры были сняты выжившими захватчиками, сообщает СтратКом ВСУ.

Как сообщается, оккупанты оборудовали блокпост под мостом в районе населенного пункта Пески под Донецком.

Несмотря на то, что позиции были укрыты бетонной конструкции, в результате удара украинских войск они превратились в настоящий «ад».

Потери противника не уточняются, однако от блокпоста россиян практически ничего не осталось.

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