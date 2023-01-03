NYT: Украинский удар по базе РФ в Макеевке стал позором для Путина

NYT: Украинский удар по базе РФ в Макеевке стал позором для Путина2
- 3.01.2023, 13:43
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Вина за провал лежит лично на главе Кремля.
Мощный удар по базе РФ в захваченной Макеевке Донецкой области, в результате которого были уничтожены сотни оккупантов, является личным провалом Владимира Путина.
Украинская атака по базе РФ с мобилизованными в Макеевке может стать одним из крупнейших провалов Путина за 10 месяцев войны в плане потерь, говорится в материале The New York Times.
Отмечается, что официально Минобороны РФ признает гибель 63 военных, однако российские военкоры и блогеры говорят, что потери в разы больше.
Американские журналисты уверены в том, что за провал РФ в Макеевке вина лежит лично на президенте РФ.
Подчеркивается, что «ястребы» российской прослойки блогеров и военкоров не верят официальным заявлениям Минобороны. Они говорят про сотни уничтоженных и раненых. Также украинская сторона говорит об около 400 ликвидированных солдат.
В материале отмечается, что даже самое низкое количество будет одним из самых кровавых эпизодов войны для ВС РФ. Это личная ошибка президента Путина, который обещал исправить вопиющие ошибки и слабости в армии.
Ранее сайт Charter97.org сообщал о том, что в ночь с 31 на 1 января, практически под бой курантов, был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, что удар был нанесен HIMARSами.
Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов.