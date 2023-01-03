«Еще завалы не разбирали, а потери уже исчисляются сотнями»: россияне в шоке от удара по Макеевке

«Еще завалы не разбирали, а потери уже исчисляются сотнями»: россияне в шоке от удара по Макеевке2
- 3.01.2023, 13:54
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В РФ начали задавать излюбленный вопрос: «Кто виноват?».
В новогоднюю ночь украинскими системами залпового огня типа HIMARS был нанесен удар по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил России в Макеевке Донецкой области. По информации российских пабликов, число погибших и раненых после этого огневого удара исчисляется сотнями.
Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютуб-канале. По его словам, это событие вызвало мощный резонанс в стране-агрессоре. Судя по реакции российских соцсетей, удар действительно был удачным, и украинские военные накрыли большое скопление живой силы врага.
Россияне стали спрашивать: кто виноват?
Он подчеркнул, что в российских пабликах поднялась большая волна критики военного руководства России. В соцсетях писали, что погибших может быть и 100, и 200, и 600 и даже 1000 человек.
«Россияне начали спрашивать, как это произошло, куда смотрело военное руководство и главное, кто виноват», – отметил эксперт.
От 300 до 600 погибших
«По его словам, тогда Министерство обороны было вынуждено признать, что действительно в результате удара ВСУ в Макеевке погибли 63 российских военных. После этого в российских пабликах начали писать: умножьте эту цифру на 5 или на 10 и получите реальное количество погибших», – рассказал Жданов.
Он отметил, что очевидцы на месте происшествия свидетельствуют, что погибли от 300 до 600 оккупантов.
«Это при том, что там еще не разбирали завалы», – подчеркнул эксперт.
Работа российской пропаганды
Он сообщил, что после удара в Макеевке по системе HIMARS, Министерство обороны России заявило об уничтожении уже 54 установки HIMARS.
«Но из открытых источников известно, что всего нам их поставили 35 (HIMARS и его разновидности – Mars, M-270, французскую систему залпового огня). А россияне уничтожили 54 установку! Так работает российская пропаганда», – подчеркнул Олег Жданов.