Задержана и супруга известного репетитора Евгения Ливянта 3.01.2023, 13:59

Фото: Личный архив

Сейчас она находится на Окрестина.

В Минске задержали супругу известного репетитора Евгения Ливянта. Об этом «Зеркалу» сообщили два не связанных между собой источника.

Напомним, во вторник, 27 декабря в Минске задержали известного репетитора Евгения Ливянта. Во вторник, 3 января, стало известно о задержании дочери и зятя педагога После этого в редакцию написал читатель. По его данным, Юлия — супруга Евгения Борисовича также не на воле.

Эту информацию подтвердил знакомый Евгения Ливянта. По его словам, репетитора, его жену, дочь и зятя задержали в один день.

— Сейчас они находятся на Окрестина, — рассказал знакомый педагога.

Насколько известно знакомому, изначально педагог и члены его семьи были задержаны по «административке».

— Но вы понимаете, что там меняется все от часа к часу, — уточнил собеседник.

На сайте spiski.live есть информация о том, что дочь Евгения Ливянта судили 30 декабря. По какой статье и на какой срок, не указано.

Напомним, Евгений Ливянт — известный белорусский педагог, репетитор по физике и математике, руководитель репетиторского центра «100 баллов», занимающегося подготовкой абитуриентов к ЦТ.

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