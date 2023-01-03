«Все будет хорошо, братик, будешь жить!» 1 3.01.2023, 14:19

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Как польские медики-волонтеры эвакуируют раненого украинского воина.

В сети опубликована видеозапись с фрагментом эвакуации раненого украинского воина с поля боя вблизи Соледара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана в салоне эвакуационного автомобиля, мчащегося на большой скорости. Видеозапись опубликовал руководитель польской волонтерской бригады боевых медиков Дамиан Дуда. На кадрах медик поддерживает перевязанную голову украинского воина, чтобы уберечь ее от качки в автомобиле и повторяет слова «Все будет хорошо, братик!».

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