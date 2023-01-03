Путин нашел «крайнего» для капитуляции перед Украиной 3 Виктор Небоженко

3.01.2023, 14:20

13,308

Преемнику поручена позорная операция по выводу российских войск.

Бывший президент России Медведев и хозяин ЧВК «Вагнер» рецидивист Пригожин – это два публичных и скороспелых «кандидата» в президенты России.

По плану Путина, задача любого из них как-то вывести российские войска из Украины и подписать позорное перемирие с Украиной вместо Путина. Ни Дюмин, ни сын Патрушева не простят ему такой подставы. Кажется, Запад тоже склоняется к этому плану.

Но, Путин в этой опасной спецоперации, спасающая его власть и престиж, конечно, выберет себе во временные и одноразовые преемники бывшего президента России Медведева, согласного на это позорную роль и последующие издевательства над ним.

А вот судьба Пригожина пока не определена. Путин добился своего - военные ненавидят зэка Пригожина, а крупная российская бюрократия встревожена наглой попыткой хозяина ЧВК «Вагнер» быстро захватить власть в Санкт-Петербурге и общероссийские СМИ.

Истеблишмент России начинает подозревать, то, что не получилось у Путина в Украине - СВО и блицкриг, как способ быстрого захвата Украины, теперь будет активно использовано внутри России. Путин явно начал специальную политическую операцию внутри России с целью стремительного перераспределения власти и бизнес-ресурсов (блицкриг) страны в пользу своего нового верного ему окружения. Для Путина продление провальной войны с Украиной и фашизации российского общества (репрессии, закручивание гаек и милитаризации экономики и общества) это лишь способ осуществления сталинской перестройки в 21 века и сохранения свое авторитарной власти еще на десять лет.

Но для этого ему надо навесить на кого-то другого, например на Медведева, ответственность за проваленную войну с Украиной. А потом обвинить его в предательстве и позоре, и «в ударе в спину». В истории так было уже не раз.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».