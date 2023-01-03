С сегодняшнего дня белорусы не смогут оформить таможенные декларации

С сегодняшнего дня белорусы не смогут оформить таможенные декларации2
- 3.01.2023, 14:28
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С чем это связано?
Государственный таможенный комитет Беларуси предупредил о плановых регламентных работах по обслуживанию информационных систем. Процедуры проведут с 22:00 до 3:00 3—4 января.
Соответственно, в указанный период будет временно отсутствовать возможность оформления деклараций на товары, электронных транзитных деклараций, уведомлений о размещении товаров в зоне таможенного контроля.
При этом оформление статистических деклараций, сертификатов обеспечения и электронной предварительной информации продолжит осуществляться в штатном режиме.