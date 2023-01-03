«Вся Россия станет Макеевкой»: оккупанты «слили» данные об успехах ВСУ 1 3.01.2023, 14:34

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Стало известно о еще нескольких операциях по масштабной ликвидации захватчиков.

Российская армия оказалась совершенно не готовой к настоящей войне. За 10 месяцев боев россияне показали миру, что бояться их Вооруженных сил не стоит: у них нет профессионалов, качественного оружия и критического мышления.

Однако после ликвидации нескольких сотен мобилизованных, расположившихся в училище №19 в Макеевке, «прорвало» даже оккупантов и коллаборантов.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин пишет, что ему известно о нескольких случаях, аналогичных «макеевскому пикнику». Однако приводить их он не будет. Вместо этого он сделал репост сообщения так называемого «народного губернатора» Павла Губарева, который пишет, что летом на Харьковском направлении у него была тыловая база в Александровке. Оккупанты обосновались на складе промбазы, передает dialog.ua.

«Вернувшись с боевых туда с 7 ранеными, мы узнали, что тыловую базу отработали «Градами». С потерями 2 убитых и 18 раненых. После происшествия личный состав уже расселили в деревне, а склады с БК перевезли. Это ошибки весны-лета 2022-го. 11-й месяц воюем!» – возмущен Губарев.

Однако показания его жены оказались еще более интересными: «Хаймарсы» летят каждый день по гостиницам, где располагаются сотрудники администрации, журналисты и другие прикомандированные. На улицах диверсанты взрывают чиновников».

Со слов жены Губарева, бежавшая «администрация» Херсона не разрешает оккупантам селиться в частных домах.

«Сколько солдат погибло там от этих дуростей начальства, сосчитать сложно. Это сотни людей, сотни», - резюмировал коллаборант.

Другие намекают, что в Макеевке действительно огромное количество ликвидированных россиян. Пропаганда требует найти «виновника» и наказать, иначе вся Россия превратится в Макеевку.

Тем временем пользователи требуют правды от пропагандистов по обстрелам других баз армии РФ. Оказывается, в Червонопоповке Луганской области погибло около 200 человек.

Изначально «военкоры» скрыли эту историю, но после удара по Макеевке в Сети всплыли скрины с цифрами. Пользователи возмущены, что уничтоженных оккупантов даже в РФ не считают людьми и даже в сухой статистике не говорят об их смерти.

Напомним, на Новый год были прилеты по оккупантам не только в Макеевке, но и в Шахтерске, Садовом и Давыдовке на Донбассе. Однако в Макеевке Кремль потерял, по неподтвержденным данным, около 600 мобилизованных.

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