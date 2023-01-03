В Беларуси изменились правила приема в вузы 3.01.2023, 14:49

Кто сможет поступить без экзаменов и вне конкурса?

Лукашенко указом № 2 утвердил новую редакцию Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования, сообщает «Комсомолка». Это те самые новшества в сфере высшего образования, которые обсуждались в 2022 году.

Озвучена в документе и цель совершенствования отбора наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов. Речь о тех, кто будет претендовать на места вузовских специальностей, востребованных экономикой.

Очерчен круг тех ребят, кто сможет поступить в вуз без вступительных испытаний. Речь о победителях олимпиад (международных, республиканских, университетских (в данном случае - при поступлении в эти вузы), выпускниках Национального детского технопарка по рекомендации его набсовета. Также на поступление без вступительных могут рассчитывать выпускники лицеев при вузах при поступлении в эти же университеты. А при поступлении на платную форму могут претендовать сдавшие ЕГЭ в России.

При поступлении в вузы министерств обороны и внутренних дел, ГПК, на военные факультеты также будет возможен прием вне конкурса. Речь идет о зачислении детей военнослужащих, сотрудников ОВД, которые стали инвалидами при исполнении служебных обязанностей, а также о воспитанниках военно-патриотических клубов. А для поступления на специальности для Вооруженных Сил, транспортных войск и органов пограничной службы абитуриентам надо сдать только язык и один профильный предмет в форме централизованного экзамена или ЦТ.

Для поступающих на целевую подготовку предусмотрен прием по итогам внутреннего испытания. В зависимости от того, о какой специальности речь, оно пройдет в устной или практической форме.

Для абитуриентов-2023 уже понадобится характеристика из школы или колледжа.

Кроме того указ диктатора закрепил полномочия Министерства образования в части регулирования вопросов по порядку организации и проведения централизованного экзамена, внутренних экзаменов, сроков приема документов и зачисления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».