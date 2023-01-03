В Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар 1 3.01.2023, 13:59

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Над Новым Осколом поднялся огромной клуб дыма.

В Белгородской области РФ во вторник, 3 января, вспыхнул масштабный пожар. Инцидент произошел в городе Новый Оскол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

На опубликованном видео видно, что в результате пожара над городом поднялся огромной клуб дыма.

В настоящий момент неизвестно, по какой причине и где именно вспыхнул пожар. Российские власти также пока не комментируют инцидент.

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