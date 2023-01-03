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Задержан коллега Евгения Ливянта и соучредитель репетиторского центра «100 баллов»

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  • 3.01.2023, 15:09
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Задержан коллега Евгения Ливянта и соучредитель репетиторского центра «100 баллов»
Алексей Иванов

Ранее задержали близких известного репетитора.

Провластный телеграм-канал написал о задержании преподавателя и индивидуального предпринимателя Алексея Иванова, который совместно с Евгением Ливянтом основал репетиторский центр «100 баллов».

По словам авторов канала, Алексей Иванов в 2020 году «участвовал в массовых перекрытиях дорог». Поводом для возбуждения уголовного дела послужили фотографии с акций протеста.

В «покаянном» видео Алексей говорит, что в 2020 году участвовал в акциях протеста и вместе с Евгением Ливянтом выходил на проезжую часть.

Напомним, сегодня стало известно, что «за нарушения порядка» задержаны дочь Ливянта Анна и ее муж Никита Дрозд, которые менее месяца назад вернулись из Польши.

Чуть позже появилась информация, что супруга Евгения Ливянта — также не на свободе.

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