Задержан коллега Евгения Ливянта и соучредитель репетиторского центра «100 баллов»1
- 3.01.2023, 15:09
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Ранее задержали близких известного репетитора.
Провластный телеграм-канал написал о задержании преподавателя и индивидуального предпринимателя Алексея Иванова, который совместно с Евгением Ливянтом основал репетиторский центр «100 баллов».
По словам авторов канала, Алексей Иванов в 2020 году «участвовал в массовых перекрытиях дорог». Поводом для возбуждения уголовного дела послужили фотографии с акций протеста.
В «покаянном» видео Алексей говорит, что в 2020 году участвовал в акциях протеста и вместе с Евгением Ливянтом выходил на проезжую часть.
Напомним, сегодня стало известно, что «за нарушения порядка» задержаны дочь Ливянта Анна и ее муж Никита Дрозд, которые менее месяца назад вернулись из Польши.
Чуть позже появилась информация, что супруга Евгения Ливянта — также не на свободе.