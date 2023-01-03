«Ник и Майк»: Новогодний удар по Макеевке всерьез испортил настроение Лукашенко 5 3.01.2023, 15:17

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У режима таких «слабых мест» могут быть десятки.

Новогодний удар ВСУ по Макеевке (в результате которого погибло несколько сотен «мобиков») и не только всерьез испортил настроение не только в Кремле, но и в Минске. Проблема в том, что на территории, которую контролирует хунта, таких Макеевок могут быть десятки, если что, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Логика размещения воинства в двух армиях одинаковая, а на ошибках никто не учится даже на 10-й месяц войны. При том, что Макеевки хунты (например, военные аэродромы в приграничье с Украиной) продолжают восстанавливаться и расширяться по канонам мирного времени. Если война придет в Беларусь в формате ответного удара (а это возможно либо в случае очередного массового ракетно-шахидного удара либо наземного наступления с территории страны), последствия будут катастрофическими в первую очередь для военной инфраструктуры.

Пока сохраняется очень хрупкий баланс. Тренировочные лагеря, полигоны, базы снабжения, аэродромы и даже производства, работающие на войну на территории Беларуси, географически находятся в зоне поражения, но по факту - это пока самое безопасное место. Красные линии очерчены, но их переход далеко не в полной мере зависит от синепалого синегуба.

Характерной чертой обоих режимов является то, что в текущей ситуации «оргвыводы» из атаки на Макеевку сделать невозможно. Перестановки в военном блоке в виде отставки того же оленевода Шойгу, который лихо зажигал на корпоративе в момент удара по базе рашистов, недопустимы, поскольку это вызовет дополнительно брожение внутри системы. А там уже обострение между армейскими и пригожинскими, которых ситуативно поддерживают кадыровские.

Да и кем заменить? Профессионалов давно заменили на лояльных клоунов.

Во всем этом дополнительная возможность для Украины. В результате внутренних особенностей режимов макеевок будет больше. А каждый такой новый случай вызывает раздрай в системе лояльности режиму. Остается только действовать по старинке - закидывать мясом. А значит, новая волна могилизации на носу.

Во дворце Макеевку можно долго обсуждать на закрытых совещаниях с силовым блоком, но ситуацию это не изменит. Мантры Хренина в стиле «у нас такое невозможно» несколько успокаивают, но не работают.

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