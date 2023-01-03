Вооруженные банды дезертиров рыщут по всей России 3 3.01.2023, 15:22

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иллюстрационное фото

На новогодние праздники в «родные места» с фронта сбежали сотни военных с оружием.

Перед Новым годом российские «стражи порядка» существенно усилили контроль в приграничных с Украиной районах, а также на всех авто- и железнодорожных вокзалах. Целью этих мероприятий был отлов тысяч мобилизованных, которые не дождались обещанных отпусков и решили бежать из армии к семьям.

По данным источников «24 Канала» в украинских спецслужбах, перед новогодними праздниками полицейским и ФСБшникам удалось задержать около 140 дезертиров. Впрочем, это свидетельствует о крайне плохой работе путинских правоохранителей, поскольку количество беглецов в российской армии в конце декабря было оценено в 2–2,5 тысячи человек.

Сколько солдат реально сбежали с фронтов, мест постоянной или временной дислокации, неизвестно. Ведь, по крайней мере на линии столкновения, руководство российской армии вообще не считает количество личного состава.

Тысячи вооруженных убийц свободно передвигаются по России

Российские командиры взводов и рот, батальонов и бригад, постоянно пытающиеся находиться подальше от передовой, не могут назвать точную цифру своих подчиненных. Разве что ту, которая зафиксирована на бумаге.

На самом же деле в каждой российской группировке происходит сплошной хаос. Каждый день бойцы ВСУ кого-то ликвидируют, на место погибших прибывают новые «мобики». Кто-то убегает или сдается в плен.

В этом неконтролируемом потоке постоянного прибытия россиян на фронт и отбытия на концерт Кобзона никто даже не может вовремя понять, что из того или иного подразделения сбежало несколько людей.

Командование российских войск узнает о дезертирах, только если кого-то из них удается поймать и допросить. Нередко «мобикам» не удается свободно проскочить мимо заградительных отрядов, поэтому генералы считают, что с фронта в Россию никто не способен убежать. Однако реальность оказывается совсем иной.

На самом же деле, если оккупанты смогли скрыться во время боя и незамеченными отползти подальше от своих окопов, 90% дела уже сделано. Если оккупанты будут избегать больших городов и патрулей ВСП на оккупированных территориях, им с легкостью удастся добраться до России. Ведь контроль ФСБ за границей настолько же серьезный, как и защита ПВО на аэродроме базирования стратегической авиации в Энгельсе. Одних только зеков из группы «Вагнера» за последние 3 месяца в Россию сбежало более 700. И это лишь та цифра, о которой известно московитским властям, поскольку они так оставили за собой кровавые следы от Донбасса до Итурупа.

Маленькие банды вооруженных заключенных, выпущенные для участия в войне против Украины, разъехались по всей России. Поскольку у зэков во время вербовки на службу к вагнеровцам отбирают любые документы, им не остается вообще ничего, кроме как возвращаться к привычному для себя образу жизни – убивать, грабить и насиловать.

А делать это им гораздо проще, потому что никаких проблем с нехваткой оружия благодаря российским властям у них нет, ведь на фронте их обеспечивают как автоматами и пулеметами, так и гранатометами. И со всем этим добром дезертиры спокойно перемещаются по России. Кто автостопом, кто – по железной дороге или автобусами. Или на украденных машинах.

Ярким примером такой информации является случай, о котором даже официально заявили в российских СМИ. Когда 8 чмобиков смогли сбежать со своих передовых позиций в Луганской области, просочиться мимо второй и третьей линии обороны, пройти через границу в Воронежской области и добраться до Подмосковья. С тремя автоматами и четырьмя пулеметами и кучей патронов.

Если бы те «мобики» не решили добровольно прийти в воинскую часть для возвращения оружия, о них никто и никогда не вспомнил бы. Сколько таких дезертиров сейчас находится в России? Тысячи. Все они уже почувствовали запах человеческой крови, а также научились убивать, не чувствуя никаких угрызений совести. И нет никаких сомнений, что встреча Нового года в России традиционно прошла с огромным количеством совершенных преступлений, но от прошлого праздника у этого есть своя особенность – львиную часть убийств совершили бежавшие из зоны боевых действий.

В Кремле скрывают проблему

Поскольку ситуация крайне угрожающая всему российскому обществу, а вина целиком на Путине и его окружении, признавать факты массового дезертирства солдат с оружием бункерный дед не собирается. Пропагандистские СМИ игнорируют увеличение количества убийств и ограблений, совершенных мобилизованными.

Закрывают глаза на проблему также и российские стражи порядка, которые не способны расследовать такие преступления и вовремя реагировать на них. Так что среднестатистических жителей страны-агрессора, как оказалось, банально некому защитить от вооруженных государством головорезов. И хотя страдают от их нашествия в основном Белгородская, Курская, Ростовская и Воронежская области, однако неизвестно, как далеко, долго и массово «мобики» смогут безнаказанно путешествовать по России. А если они будут объединяться в более или менее крупные группировки, рано или поздно кремлевскому фюреру придется проводить контртеррористические операции внутри России.

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