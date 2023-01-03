Назван популярный фрукт, который эффективно снижает давление 1 3.01.2023, 15:28

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Он богат таким микроэлементом как калий.

Как сообщает издание Eat this, not that и ссылкой на экспертов, фруктом, способствующим снижению давления, является банан.

Банан полезен для кровяного давления по нескольким причинам:

Банан богат таким микроэлементом как калий. Нормальный уровень калия отлично влияет на здоровье сердца и артериальное давление. Норма калия помогает снизить риск инсультов и сердечных заболеваний. В небольшом банане содержится около 422 мг калия, а это примерно 9% от рекомендованной нормы потребления, — отмечают эксперты.

Бананы помогают поддерживать правильный объем крови и жидкости, а значит нормальное артериальное давление. Эти желтые фрукты отлично подходят для балансировки жидкости и электролитов в нашем теле. Бананы содержат почти 10% суточной потребности в калии и магнии, которые являются важными минералами, образующими электролиты. Потребление достаточного количества электролитов влияет на правильный объем воды и энергии.

Калий обладает превосходным свойством – он снижает влияние натрия, с которым именно и связывают повышение давления. Слишком мало калия и слишком много натрия может повысить артериальное давление.

Главный плюс бананов – их доступность. Это делает их приемлемым средством для снижения артериального давления. Кроме того, есть много рецептов, чтобы насладиться этим фруктом.

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