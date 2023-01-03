закрыть
3 января 2023, вторник, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусам придется платить за национальную польскую визу

  • 3.01.2023, 15:49
Белорусам придется платить за национальную польскую визу

Кого коснутся исключения?

С 1 января 2023 года граждане Беларуси, подавшие заявление о получении польской национальной визы, должны будут заплатить 35 евро, сообщает портал gov.pl.

Исключения, в виде освобождения от уплаты консульского сбора, сделаны для следующих категорий граждан Беларуси, заявивших о получении польской национальной визы типа D: заявителей по гуманитарным причинам, несовершеннолетних с 13 по 17 лет включительно, владельцев Карты поляка, супругов гражданина Польши и заявителей по некоторым иным категориям.

При подаче в визовый центр также оплачивается сервисный сбор в размере 11 евро.

В случае получения решения об отказе в визе оплата не возвращается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды
Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды Андрэй Саннікаў
С надеждой и верой смотрю в 2023 год
С надеждой и верой смотрю в 2023 год Наталья Радина
Остался свободным
Остался свободным Ирина Халип
Наемники уходят в подворотню
Наемники уходят в подворотню Владимир Халип