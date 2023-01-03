Белорусам придется платить за национальную польскую визу 3.01.2023, 15:49

Кого коснутся исключения?

С 1 января 2023 года граждане Беларуси, подавшие заявление о получении польской национальной визы, должны будут заплатить 35 евро, сообщает портал gov.pl.

Исключения, в виде освобождения от уплаты консульского сбора, сделаны для следующих категорий граждан Беларуси, заявивших о получении польской национальной визы типа D: заявителей по гуманитарным причинам, несовершеннолетних с 13 по 17 лет включительно, владельцев Карты поляка, супругов гражданина Польши и заявителей по некоторым иным категориям.

При подаче в визовый центр также оплачивается сервисный сбор в размере 11 евро.

В случае получения решения об отказе в визе оплата не возвращается.

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