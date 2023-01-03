Евгения Ливянта и его дочь арестовали на 14 суток, а жену — на 15

Евгения Ливянта и его дочь арестовали на 14 суток, а жену — на 151
- 3.01.2023, 16:09
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По информации правозащитников, известного репетитора обвинили в «мелком хулиганстве».
Семью Ливянтов отправили на «сутки». По информации правозащитников, известного репетитора обвинили в «мелком хулиганстве».
Как сообщает «Радыё Свабода», Евгения Ливянта, его дочь Анну и сооснователя репетиторского центра «100 баллов» Алексея Иванова осудили на 14 суток ареста, а жену репетитора Юлию арестовали на 15 суток.
Суд над Евгением Ливянтом прошел 29 декабря, пишут правозащитники. По их данным, судья Юлия Крепская признала преподавателя виновным в «мелком хулиганстве» по статье 19.1 КоАП.
Напомним, в конце декабря стало известно о задержании Евгения Ливянта — известного белорусского педагога, репетитора по физике и математике, руководителя репетиторского центра «100 баллов», занимающегося подготовкой абитуриентов к ЦТ.
Сегодня провластные телеграм-каналы сообщили о том, что «за нарушения порядка» задержаны дочь Ливянта Анна и ее муж Никита Дрозд.
Чуть позже стало известно, что Юлия — супруга Евгения Ливянта — также не на свободе.
После этого появилась информация о задержании преподавателя и индивидуального предпринимателя Алексея Иванова, который совместно с Ливянтом основал репетиторский центр «100 баллов».