NASA показало невероятно подробные снимки Земли из космоса 1 3.01.2023, 16:17

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На них видны воды Карибского моря и смог на севере Индии.

Новый космический спутник NASA под названием NOAA-21 был запущен в ноябре прошлого года. Данный космический аппарат является вторым из четырех подобных метеорологических спутников, которых объединяет проект Joint Polar Satellite System. Именно камеры этого спутника сделали потрясающий глобальный снимок Земли, на котором в частности видны воды Карибского моря и смог на севере Индии, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Новый спутник NOAA-21 уже начал активную работу на околоземной орбите и ученые возлагают на него большие надежды, ведь он предоставит важную информацию об океанах, суше и атмосфере нашей планеты. Теперь же, благодаря его снимкам можно увидеть, как выглядит вся Земля из космоса.

Но кроме того, что космический аппарат будет и дальше показывать все особенности нашей планеты из космоса, он будет следить за экологией океана, а также сможет отслеживать лесные пожары, засухи и наводнения на суше.

С помощью своего главного прибора под названием VIIRS еще в начале декабря прошлого года NOAA-21 начал делать подробные изображения планеты, из которых ученые составили полноценную картину происходящих на Земле процессов. Этот спутник может делать изображения как в видимом, так и в инфракрасном спектрах света, что позволяет ученым увидеть все детали на поверхности Земли.

Например, NASA показало, как выглядят заснеженные Гималаи и Тибетское плато, а также в кадр попал смог, который висит в воздухе над северной Индией, который вызван сжиганием сельскохозяйственных культур.

Среди самых ярких изображений со спутника, ученые также выделили потрясающий вид на воды Карибского моря и на этом изображении видны Куба и Багамские острова.

Прибор VIIRS измеряет температуру поверхности моря, показатель, который важен для мониторинга образования ураганов, а мониторинг цвета океана помогает следить за активностью фитопланктона, который является ключевым показателем экологии океана и здоровья морской среды.

На суше прибор VIIRS может обнаруживать и измерять силу лесных пожаров, засух и наводнений, а его данные можно использовать для отслеживания толщины и движения дыма от лесных пожаров. Прибор также обеспечивает точный анализ снежного и ледяного покрова, облаков, тумана, аэрозолей и пыли в воздухе. Также спутник может детально увидеть появление молний и полярных сияний.

NOAA-21 является уже вторым спутником на околоземной орбите из проекта Joint Polar Satellite System и он должен работать в космосе примерно 7 лет. Предыдущий спутник, NOAA-20, был запущен в ноябре 2017 года.

Оба аппарата наблюдают за всей поверхностью Земли дважды в день, пролетая над нашей планетой на высоте в 824 км со скоростью 27 360 км/ч. NASA планирует отправить третий подобный спутник из этой серии в 2027 году, а четвертый — в 2032 году.

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