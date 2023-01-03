Новогодние подарки военным РФ от лукашистов уничтожили украинские ракеты в Макеевке 3 3.01.2023, 16:30

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«Ябатьки» устроили истерику.

Гомельские провластные активисты передали новогодние подарки российским военным в оккупированную Макеевку, база которых была уничтожена в новогоднюю ночь ВСУ. Об этом в Инстаграм-сториз рассказала гомельчанка Наталья Пешевич — инициатор сбора подарков, пишет «Флагшток».

База российских военных в оккупированной Макеевке находилась в здании ПТУ № 19. По разным оценкам после удара ракетной системы HIMARS там погибли от 63 до 400 российских солдат.

Наталья Пешевич участвовала в автопробегах в поддержку Лукашенко. «Ябатька» поддержала военное вторжение России в Украину, сейчас занимается перевозкой «гуманитарных грузов» на оккупированные территории Украины.

В апреле 2022 года гомельчанка опубликовала фотографии с российским солдатом, который располагался на военной базе в Зябровке. Позже женщина сообщила о его смерти.

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