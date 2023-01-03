Бизнесмен Александр Муравьев переведен из колонии на «химию» 3.01.2023, 16:36

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Александр Муравьев

Фото: tut.by

Вероятно, вскоре он выйдет на свободу.

Как стало известно «Нашай Ніве», бизнесмен Александр Муравьев, получивший в 2017-м году 11 лет колонии строгого режима с конфискацией по «делу Мотовело» , вероятно, скоро окажется на свободе — ему уже изменили меру содержания.

Александр Муравьев был задержан в 2015-м году, на тот момент он занимал 36-ю строчку в рейтинге топ-200 самых успешных бизнесменов Беларуси.

Поводом для задержания стало состояние дел на многострадальном минском «Мотовело», который находился в управлении структур Муравьева с 2007-го.

В августе 2007 года Беларусь продала 99,72% уставного фонда ОАО «Мотовело» принадлежавшей Муравьеву австрийской компании ATEC Holding GmbH.

Однако через пять лет, в сентябре 2013-го, Лукашенко посетил «Мотовело», остался недоволен его работой и потребовал безусловного выполнения планов по его развитию.

Лукашенко тогда напомнил, что одним из наиболее важных условий продажи «Мотовело» было сохранение его специализации и вложение в 2007-2012 годах в развитие производства не менее 20 млн долларов, однако поставленные условия были выполнены лишь частично, а четверть площадей сдавалась в аренду.

В июне 2015 года Муравьев был задержан. Вопросы у следствия были не только к работе «Мотовело», но и стеклозаводов в Елизово и Гомеле, созданных с участием АТЕС Holding GmbН. Стеклозавод «Елизово» был признан банкротом.

В 2017-м Муравьева судили и признали виновным по всем преступлениям, которые ему вменялись: мошенничество (ч. 4 ст. 209), кража (ч. 4 ст. 210), уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243), организация и помощь в совершении преступлений (ст. 16).

После приговора в 11 лет по решению суда государству отошли и все акции ОАО «Мотовело», принадлежавшие Муравьеву.

На суде Муравьев говорил, что в КГБ у него вымогали деньги.

Как известно журналистам, Александр Муравьев уже переведен из колонии строгого режима в одну из колоний-поселений (так называемая «химия»).

Также известно, что Муравьев, который досконально владеет немецким языком (какое-то время он жил в Австрии), учит ему других узников.

Вероятно, через какое-то время он окажется полностью на свободе.

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