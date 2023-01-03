Украинские бойцы показали, как уничтожали позиции врага под Бахмутом 1 3.01.2023, 16:40

В результате атаки уничтожено более десятка оккупантов.

Украинская артиллерия накрыла враждебные позиции вблизи Бахмута. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Десатно-штурмовых войск.

«По наведению операторов БПЛА 71 отдельной егерской бригады ДШВ, наша артиллерия накрыла вражеские укрепления вблизи Бахмута. Но так точно, что оккупантов там почти не осталось», – говорится в сообщении.

В частности, дроны повисли над позициями россиян и корректировали огонь. И одновременно в реальном времени снимали ход атаки. Они и зафиксировали потери оккупантов – не менее десятка.

«Их позиции сокрушительный огонь вычистил настолько, что егерям ДШВ оставалось туда просто зайти. Это они и сделали впоследствии», – говорится в сообщении.

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